Prefeitura de Petrópolis deve R$ 23 milhões à Previdência

A prefeitura de Petrópolis, no Rio de Janeiro, tem sido alvo de bloqueios no Fundo de Participação dos Municípios (FPM) por conta da dívida previdenciária. O município, administrado por Bernardo Rossi (PMDB), decretou calamidade financeira no início deste ano e tem pendências com INSS e FGTS. No primeiro caso, a dívida histórica é de R$ 23 milhões, calcula o secretário municipal de Fazenda, Heitor Pereira, mas o valor não inclui multa e correções monetárias.

“Estamos envidando todos os esforços para regularizar, em função das transferências que existem, da União, do Estado, que ficam bloqueadas (com as irregularidades)”, afirma o secretário. Em relação ao fundo de garantia, a nova administração de Petrópolis ainda está levantando o valor do passivo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Fonte: Estadao Conteudo