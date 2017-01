Preços de novas moradias na China sobem em ritmo mais fraco em dezembro

Tweet no Twitter

Os preços de moradias na China subiram em ritmo mais fraco em dezembro do que no mês anterior, sinalizando que medidas adotadas meses atrás para esfriar o mercado imobiliário continuam surtindo efeito.

O valor médio de novas moradias em 70 cidades chinesas aumentou 0,3% em dezembro ante novembro, segundo cálculos do Wall Street Journal baseados em dados do Escritório Nacional de Estatísticas do país. Em novembro, o preço médio havia avançado 0,6% ante outubro.

Na comparação anual, por outro lado, o preço médio das moradias subiu com um pouco mais de força em dezembro, ao registrar alta de 10,8%, ante ganho de 10,4% em novembro. Fonte: Dow Jones Newswires.

