Prazo para destinar créditos da Nota Fiscal Paulista para IPVA termina amanhã

Os consumidores cadastrados na Nota Fiscal Paulista, do governo do Estado de São Paulo, têm até esta terça-feira, 31 de outubro, para destinar seus créditos do programa para o abatimento ou quitação do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2018.

Outubro é o único período no ano em que os consumidores podem utilizar os créditos da Nota Fiscal Paulista para abater o valor do tributo. No período de 17 a 30 de outubro, mais de 70 mil usuários do sistema reservaram cerca de R$ 10 milhões em créditos para o pagamento do imposto. Os valores, liberados na última terça-feira, são referentes às compras realizadas no segundo semestre de 2016.

A opção deve ser solicitada pelo próprio consumidor no portal da Secretaria da Fazenda, na aba da Nota Fiscal Paulista. O veículo deve estar em nome do usuário cadastrado no programa para que a opção seja válida.

Fonte: Estadao Conteudo