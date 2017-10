Porto de Santos supera em setembro marca de 12 milhões de t pela 3ª vez em 2017

O Porto de Santos ultrapassou, pela terceira vez neste ano, a marca mensal de 12 milhões de toneladas movimentadas, atingindo em setembro 12,244 milhões de t, segundo melhor resultado mensal de sua história, atrás, apenas, de agosto de 2017 (12,343 milhões de t).

O aumento de 23,6% verificado sobre setembro do ano passado (9,907 milhões de t) elevou o movimento acumulado no ano para 97,684 milhões de t, um crescimento de 10,3% sobre o mesmo período de 2016 (88,528 milhões de t). Com isso, a expectativa é ultrapassar, com folga, o recorde anual registrado em 2015 (119,932 milhões de t), informa a assessoria da Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), por meio de comunicado.

As exportações, no mês, somaram 8,978 milhões de t, um crescimento de 30,8% sobre os embarques realizados no mesmo período do ano anterior (6,866 milhões de t). No acumulado do ano esse fluxo de carga atingiu 71,095 milhões de t, um aumento de 9,3% sobre o mesmo período de 2016 (65,042 milhões de t).

As importações totalizaram 3,266 milhões de t, um aumento de 7,4% sobre setembro de 2016 (3,041 milhões de t). Já as descargas acumuladas no ano ficaram em 26,589 milhões de t, elevando em 13,2% o movimento verificado de janeiro a setembro do ano passado (23,486 milhões de t).

A Codesp informa que o milho destacou-se como a carga de maior movimento no mês, com 2,733 milhões de t embarcadas, ficando 93,6% acima do verificado em setembro de 2016 (1,412 milhões de t). As exportações do complexo soja também sobressaíram-se, atingindo 524.963 t, um acréscimo de 147,4% sobre o mesmo período anterior (212.181 t), por causa , principalmente, do bom desempenho do farelo de soja a granel que apresentou crescimento de 96,4%.

Apresentaram crescimento, também, os embarques de açúcar (6,6%), álcool (51,6%), carnes (41,5%) e sucos cítricos (13,2%), bem como as descargas de sulfato dissódico (57,6%), nafta (396,3%), metanol (38,3%), sal (16,4%) e soda cáustica (2,4%).

A carga conteinerizada cresceu 13,2%, saltando de 318.292 TEU (unidade equivalente a um contêiner de 20 pés), em setembro de 2016, para 360.281 TEU no mesmo período deste ano. Trata-se do melhor desempenho mensal dessa modalidade de carga na história do Porto de Santos, ao superar a marca de 360.132 TEU registrada em julho de 2015.

Acumulado

No acumulado do ano, o complexo soja se destacou pelo volume embarcado, somando 20,232 milhões de t e ficando 12,5% acima do verificado no mesmo período do ano passado (17,979 milhões de t). O desempenho da soja em grãos foi determinante para esse resultado. A commodity atingiu 16,337 milhões de t e elevou em 13,7% o total exportado nesse período do ano passado (14,368 milhões de t), contribuindo com cerca de 81% na composição do complexo soja.

A segunda carga mais movimentada foi o açúcar, com 15,680 milhões de t, que suplantou em 4,4% o volume exportado no mesmo período de 2016 (15,016 milhões de t), seguida do milho (8,439 milhões de t), que registrou crescimento de 33,1% sobre o mesmo período do ano passado (6,338 milhões de t).

Nos nove primeiros meses do ano, a movimentação de contêineres atingiu 2.824.650 TEU, superando em 6,4% o movimento do mesmo período anterior (2.653.868 TEU).

Fonte: Estadao Conteudo