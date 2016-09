Portaria autoriza concurso público para 102 vagas do Ministério da Saúde

O Minist?rio do Planejamento autorizou a realiza??o de concurso p?blico para 102 cargos pertencentes ao quadro de pessoal do Minist?rio da Sa?de. Os cargos a serem disputados s?o de Administrador, Analista T?cnico de Pol?ticas Sociais e Contador, com 34 vagas para cada um. A portaria da decis?o est? publicada no Di?rio Oficial da Uni?o (DOU) desta quarta-feira, 21. <p><p>De acordo com a portaria, o provimento dos cargos depender? de pr?via autoriza??o do Minist?rio do Planejamento e est? condicionado ? exist?ncia de vagas na data da nomea??o e ? declara??o do respectivo ordenador de despesa sobre a adequa??o or?ament?ria e financeira da nova despesa ? Lei Or?ament?ria Anual e sua compatibilidade com a Lei de Diretrizes Or?ament?rias, demonstrando a origem dos recursos a serem utilizados.<p><p>A responsabilidade pela realiza??o do concurso p?blico ser? do secret?rio executivo do Minist?rio da Sa?de, a quem caber? baixar as respectivas normas, mediante a publica??o de editais, portarias ou outro ato administrativo. O prazo para publica??o do edital de abertura do concurso p?blico ser? de at? seis meses. <br /><br /><b>Fonte: </b>Estadao Conteudo