PMI industrial do Reino Unido supera impacto pós-Brexit e sobe a 53,3 em agosto

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial do Reino Unido subiu para 53,3 em agosto, de 48,3 em julho, atingindo o maior nível em dez meses, segundo pesquisa divulgada hoje pela Markit Economics em parceria com a CIPS.

O resultado acima da marca de 50,0 indica que a indústria britânica voltou a se expandir no mês passado, mostrando forte recuperação ante julho, quando havia se contraído no ritmo mais acentuado desde fevereiro de 2013, em reação à decisão do Reino Unido de votar por sua saída da União Europeia (o chamado “Brexit”) em plebiscito realizado no fim de junho.

A leitura de agosto também surpreendeu analistas consultados pela Dow Jones Newswires, que previam aumento bem mais modesto do PMI industrial britânico, a 49,5, o que continuaria sinalizando contração da atividade. com informações da Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo