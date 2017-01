PMI de serviços do Reino Unido sobe a 56,2 em dezembro, na máxima desde julho/15

O índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de serviços do Reino Unido subiu de 55,2 em novembro para 56,2 em dezembro, informou nesta quinta-feira a Markit. A leitura chegou com isso à máxima desde julho de 2015. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam queda para 54,8.

A Markit aponta em seu comunicado que os dados no mês passado sinalizaram um impulso no crescimentos dos novos negócios.

O índice ficou acima de 50,0 pelo quinto mês consecutivo em dezembro, o que indica expansão nessa pesquisa. Números abaixo de 50 apontam para contração da atividade.

O economista-chefe da Markit, Chris Williamson, afirma no comunicado que o setor de serviços acrescenta sinais de que a economia continua a desafiar as expectativas de uma desaceleração causada pelo Brexit”, disse o economista, acrescentando que “as pesquisas apontam para um crescimento de 0,5% na economia no quarto trimestre, com um crescimento acelerado para uma máxima de 17 meses no final do ano”.

Fonte: Estadao Conteudo