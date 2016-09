PMI de serviços do Reino Unido sobe a 52,9 em agosto e indica recuperação

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de serviços do Reino Unido subiu para 52,9 em agosto, de 47,4 em julho, atingindo o maior nível desde maio, segundo dados publicados hoje pela Markit Economics em parceria com a CIPS.

O avanço mensal, de 5,5 pontos, é o maior na série histórica de 20 anos do indicador e a leitura acima de 50,0 mostra que o setor de serviços britânico voltou a se expandir no mês passado.

Em julho, o setor de serviços e a atividade econômica britânica de forma geral haviam sido fortemente prejudicados pela decisão do Reino Unido de votar por sua saída da União Europeia (o chamado “Brexit”), em plebiscito realizado no fim de junho.

O PMI de serviços britânico de agosto, que veio bem acima da previsão dos analistas (50,9), sugere que a economia do Reino Unido está superando o choque inicial causado pelo vitória do Brexit. Com informações da Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo