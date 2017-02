PMI composto da zona do euro se mantém em 54,4 em janeiro

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro, que engloba os setores industrial e de serviços, ficou em 54,4 em janeiro, repetindo a leitura de dezembro e permanecendo no maior nível em cinco anos e meio, segundo dados finais publicados hoje pela IHS Markit.

O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela Dow Jones Newswires e a estimativa prévia de janeiro, que eram de 54,3 em ambos os casos. A leitura acima da marca de 50,0 marcou o 43º mês consecutivo de expansão da atividade no bloco.

Apenas o PMI de serviços da zona do euro também ficou estável em janeiro ante o mês anterior, em 53,7, um pouco acima da projeção do mercado e da prévia do mês passado, que eram de 53,6. Com informações da Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo