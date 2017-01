PMI composto da zona do euro cai a 54,3 na prévia de janeiro

Tweet no Twitter

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro, que mede a atividade nos setores industrial e de serviços, caiu levemente em janeiro, a 54,3, de 54,4 em dezembro, segundo dados preliminares publicados hoje pela Markit Economics.

Apesar do ligeiro declínio, a leitura acima da marca de 50,0 indica que a atividade econômica do bloco continua se expandindo neste mês, ainda que em ritmo mais fraco. Analistas consultados pela Dow Jones Newswires, porém, previam leve avanço do indicador, a 54,5.

Apenas o PMI de serviços da zona do euro recuou para 53,6 em janeiro, de 53,7 em dezembro. Também neste caso, a projeção do mercado era de alta, a 53,9.

Já o PMI industrial do bloco subiu para 55,1 na prévia de janeiro, de 54,9 em dezembro, tocando o maior nível em 69 meses. A previsão dos analistas era de queda do indicador, a 54,6. Com informações da Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo