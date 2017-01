Planos empresariais de previdência somam R$ 12,4 bi até novembro, diz FenaPrevi

A captação dos planos de previdência empresariais acumulou R$ 12,4 bilhões nos onze primeiros meses de 2016, o que significa uma alta de 58,16% em relação aos R$ 7,84 registrados no mesmo período do ano anterior, de acordo com dados da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi). Para os planos individuais, os aportes foram de R$ 85,69 bilhões.

Os recursos dos planos empresariais representaram 12,72% das contribuições obtidas pelas entidades abertas de previdência complementar de janeiro a novembro do ano passado, de R$ 98,17 bilhões. Esse número total, por sua vez, representou uma evolução de 19,14% frente ao mesmo período de 2015, quando as contribuições somaram R$ 82,40 bilhões.

A captação líquida apresentou um saldo positivo de R$ 49,46 bilhões, representando crescimento de 22,94% em comparação aos R$ 40,23 bilhões registrados de janeiro a novembro de 2015.

De acordo com dados do balanço da FenaPrevi, de janeiro a novembro o sistema contabilizou 81.552 pessoas, incluindo menores, recebendo benefícios sob a forma de rendas programadas ou de pagamento único. No período, foram registradas 12.927.359 pessoas com planos contratados. Desse total, 9.768.081 são pessoas com planos individuais e 3.159.278 pessoas com planos empresariais.

Fonte: Estadao Conteudo