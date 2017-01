Planejamento vai capacitar 300 conselheiros da União que atuam em estatais

O ministro interino do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Dyogo Oliveira, disse hoje que a Pasta vai capacitar 300 conselheiros da União que atuam em estatais, sobre as mudanças trazidas a partir da “Lei de Responsabilidade das Estatais”, que foi regulamentada em 27 de dezembro de 2016.

As medidas para difundir as alterações geradas pela lei também envolvem o lançamento de uma revista sobre gestão das estatais, uma carta anual sobre política de governança nas empresas públicas e uma seleção de “perguntas e respostas” sobre a aplicação da Lei das Estatais.

As iniciativas foram comentadas por Dyogo Oliveira durante a abertura do “Seminário sobre a Lei de Responsabilidade das Estatais”, que acontece em Brasília. Participam do evento o presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi, o presidente dos Correios, Guilherme Campos Júnior, o vice-presidente de Gestão Financeira e de Relações com Investidores do Banco do Brasil, Alberto Monteiro de Queiroz Netto, e o secretário de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST/MP), Fernando Antônio Ribeiro Soares.

Fonte: Estadao Conteudo