PIB da China deve desacelerar para 6,6% no quarto trimestre, diz economista

O crescimento econômico anual da China irá desacelerar para 6,6% no quarto trimestre de 2017, de acordo com a economista Wendy Chen, da Nomura. De acordo com Wendy, todos os segmentos da economia começaram a perder fôlego no mês passado.

Segundo a economista, a produção industrial, o investimento em renda fixa e as vendas no varejo caíram em outubro, em contraste com os fortes números vistos em setembro. Para Wendy, a tendência de queda provavelmente continuará até o fim de 2017. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo