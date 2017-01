Petróleo dos EUA não tomará mercados da Opep e da Rússia, diz ex-ministro russo

Tweet no Twitter

Ex-ministro da Energia da Rússia entre 2001 e 2004, Igor Yusufov minimizou nesta sexta-feira a preocupação de que as companhias de xisto dos Estados Unidos possam tentar usar os cortes promovidos pela Rússia e por nações do Oriente Médio para tomar fatia de mercado. Yusufov acredita que os produtores EUA não tentariam tomar mercados cruciais da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e da Rússia, onde os preços são muito baixos para eles competirem.

“O fato é que o petróleo e o gás de xisto se saem bem em mercados que começam com certo preço”, disse o ex-ministro em contato por e-mail com o Wall Street Journal. Yusufov, que agora comanda uma companhia de investimentos sediada em Moscou, a Fund Energy, disse que o mercado global pode lidar com o aumento na produção petrolífera dos EUA.

“A demanda global por combustível crescerá devido ao progresso econômico na Ásia e parcialmente na Europa”, afirmou Yusufov. “Na minha opinião, há lugar para todos os produtores de petróleo e gás no mercado.” Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo