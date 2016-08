Petrobras: preço do petróleo que justifique Libra cai em até US$ 10 por barril

Tweet no Twitter

A Petrobras está conseguindo reduzir em até US$ 10 por barril o breakeven da área de Libra, no pré-sal da Bacia de Santos, segundo o gerente-executivo de Libra, Fernando Borges. O breakeven é a cotação mínima do petróleo capaz de justificar o projeto.

“Um trabalho exaustivo de pequenas ações dão nesse ganho fantástico”, disse Borges, ressaltando que a experiência compartilhada pelos sócios de Libra contribuem para reduzir os custos do projeto. “Estamos na fase de aproveitar oportunidades com os parceiros. Para isso, (os parceiros) têm que conhecer a fundo o projeto”, complementou.

Borges participa na tarde desta quarta-feira, 31, de seminário promovido pelo Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP).

Também presente ao evento, Renato Pinheiro, gerente-geral de Construção de Poços Marítimos para a Bacia de Santos da Petrobras, destacou mais cedo que a estatal trabalha para mudar o modelo de contrato com fornecedores. Ele ressaltou que ainda há ociosidade de sondas de perfuração. “Não passa pela cabeça da Petrobras reduzir produtividade para deixar sondas ocupadas”, disse.

Fonte: Estadao Conteudo