Pesquisa: Brasileiros querem cortar gasto

Os comerciantes projetam uma retomada para agosto, devido ao Dia dos Pais, mas uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), em parceria com o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), derruba o otimismo. De acordo com o Indicador de Propensão ao Consumo, mais da metade dos brasileiros pretendem diminuir seus gastos no mês do desgosto, o que deve impactar diretamente o faturamento do comércio.

As causas mais citadas para frear o consumo foram os altos preços dos produtos (19%) e o desemprego (18%). O Governo Federal comemorou, recentemente, a previsão de inflação para o fim de 2017 em 4,2%, bem como a queda da taxa de desemprego para 13% no último mês, mas, aparentemente, nada disso afetou positivamente a opinião dos compradores.

“Não vai dar para presentear com algo muito caro, como uma viagem, então vou ter que comprar uma coisinha”, admite o arquiteto Thiago Meireles, 32 anos. Para ele, muitas pessoas vão optar por gestos simbólicos ou lembrancinhas no Dia dos Pais. “Não é um bom momento para gastar tanto”, arremata.

Confiança relativa

O superintendente da CNDL, o doutor em economia Éverton Correia, revelou ter se surpreendido com o resultado da pesquisa. “O brasileiro já está muito endividado. Inadimplência continua elevada e está chegando a um limite que nos preocupa”, alerta.

Segundo ele os pequenos recuos em índices negativos pouco beneficiaram o cenário geral. “Ainda são quase 14 milhões de desempregados. Isso atinge muitas famílias, então elas queimam as poupanças. O primeiro semestre de 2017 não foi tão bom, então todos estão com a corda no pescoço”, analisa. O especialista, porém, também tem boas notícias.

Para Correia, a liberação do saldo inativo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que significou, conforme o Governo Federal, uma injeção na ordem de R$ 43 bilhões na economia, foi um acerto estratégico da equipe econômica de Temer. “Foi dinheiro na veia do consumidor”, resume.

Agora, nem créditos, nem dívidas

A aposentada Nercina Pereira dos Santos, 75 anos, prefere pensar que a importância do Dia dos Pais não vai afetar significamente o mercado em agosto. “Pai é pai, tem que comprar alguma coisinha. Não acho que as pessoas vão deixar de dar algo bom”, opina.



Idosa, ela tenta deixar uma lição aos mais jovens ao mencionar um ditado popular. “Caixão não tem gaveta. Para que eu vou ficar guardando dinheiro que eu posso nunca usar? Temos que presentear quem a gente gosta e comprar o que precisamos”, diz, bem-humorada.

A filosofia de vida de dona Nercina é o sonho de consumo dos comerciantes, mas mesmo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF) tem dificuldade em acreditar que vá ser o caso para o mês.

“Mesmo aqueles que estão empregados estão reticentes no uso do crédito e na hora de fazer novas dívidas. O País continua em uma crise e as pesquisas confirmam isso”, dispara o presidente da entidade, Adelmir Santana. Ele admite que os resultados nos últimos feriados foram melhores em relação a 2016, mas, no geral, isso não seria motivo para animação, pois a base de comparação é muito fraca.

“São dois anos de recessão, então qualquer coisa que melhore agora ainda é pouco. Quando analisamos os consumidores, a gente vê que nem todos vão adquirir presentes. As pessoas redimensionaram seus orçamentos”, explica Santana. Ele projeta melhoras no cenário econômico do Brasil, mas com recuperação prevista apenas parao fim da década.

Menos empréstimo

A pesquisa da CNDL revelou também que 56% dos usuários de cartão de crédito não tomaram empréstimos, abriram linhas de financiamento ou utilizaram o próprio crédito de seus cartões. Do restante dessas pessoas, 42% afirmou que está difícil contratar esse tipo de serviço junto aos bancos, pois as instituições financeiras teriam aumentado o grau de exigência na hora da liberação, de olho no aumento da inadimplência.

Remédios lideram lista

Item é o mais lembrado entre os que não podem deixar a pauta de consumo:

remédios (24%)

roupas, calçados e acessórios (19%)

recarga para ceular pré-pago (19%)

perfumes e cosméticos (14%)