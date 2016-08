Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA sobem 2 mil, para 263 mil na semana

Os novos pedidos de auxílio-desemprego tiveram alta de 2 mil na semana encerrada em 27 de agosto nos Estados Unidos, para 263 mil, informou nesta quinta-feira o Departamento do Trabalho. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam 265 mil. O dado segue em um nível consistente com contratações constantes no mercado de trabalho americano, um sinal de que o setor está ajudando na recuperação da economia do país.

Esta foi a nona semana que os pedidos ficaram abaixo de 270 mil, uma sinal de que poucos empregadores estão demitindo. Os pedidos de auxílio-desemprego da semana anterior, de 261 mil, não foram revisados.

O indicador da semana passada marcou a 78ª semana consecutiva em que os pedidos ficaram abaixo de 300 mil, na sequência mais longa desde 1970.

A média móvel das últimas quatro semanas, que reduz a volatilidade do dado, caiu 1 mil na última semana, para o número sazonalmente ajustado de 263 mil.

Os pedidos de auxílio-desemprego prolongados, que mostram os trabalhadores que recebem seguro-desemprego há mais de uma semana, subiram 14 mil na semana encerrada em 20 de agosto, para 2,159 milhões. Esse número sai com uma semana de atraso. Fonte: Dow Jones Newswires

Fonte: Estadao Conteudo