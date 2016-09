Para G-20, plebiscito no Reino Unido adiciona incerteza à economia global

O grupo das 20 maiores economias do mundo, o G-20, reconhece que o chamado Brexit adiciona incerteza à economia global, mas diz que os países do grupo estão bem posicionados para reagir a eventuais problemas gerados pelo processo que ainda não começou oficialmente. Enquanto ainda avalia o tema, o G-20 voltou a rechaçar “toda forma de protecionismo” no comércio exterior.

O comunicado final do G-20 divulgado pela União Europeia cita que o tema foi avaliado, mas o grupo está pronto para “proativamente encaminhar” reações para eventuais consequências negativas no campo econômico e financeiro geradas após o voto que decidiu pela saída do Reino Unido da UE. O texto cita, ainda, a expectativa de que, apesar do resultado das urnas, britânicos e os demais europeus “permaneçam como parceiros próximos”.

Diante desse processo que é encarado como uma ação de “isolacionismo”, o G-20 escreveu que reitera a “oposição ao protecionismo no comércio exterior e investimento em todas as suas formas”.

Fonte: Estadao Conteudo