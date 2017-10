Para Doria, Brasil iniciará 2018 com perspectivas reais de crescimento de 3%

Um dos nomes cotados para ser o candidato do PSDB à Presidência da República no ano que vem, o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), elogiou nesta segunda-feira, 30, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e a política econômica que ele lidera no governo do presidente Michel Temer. Disse também que espera crescimento de 3% para o PIB do País em 2018.

“Meirelles tem conduzido de forma brilhante a política econômica do País, com determinação e firmeza”, afirmou o prefeito. “Não é possível contaminar politicamente uma gestão que tem sido eficiente”, acrescentou.

Na visão do tucano, os investidores voltaram a olhar para o Brasil e a política econômica do governo Temer vai terminar o ano gerando emprego e renda.

As declarações foram dadas durante almoço promovido pelo Lide, grupo de líderes empresariais criado pelo prefeito. O evento conta com a participação de Meirelles, que foi convidado para dar palestra sobre a economia brasileira.

Fonte: Estadao Conteudo