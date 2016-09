Número de saques do PIS-Pasep aumenta em 414 mil entre novembro e agosto

O número de beneficiários do PIS-Pasep que resgataram os valores chegou a 1.006.663 entre novembro de 2015 a agosto deste ano, um incremento de 414 mil saques em relação ao observado entre novembro de 2014 e agosto do ano passado, informou nesta segunda-feira, 19, o Ministério da Fazenda. O incremento é resultado da campanha de divulgação em torno do direito de saque dos participantes dos programas que ainda possuem saldo em suas contas.<p><p>O maior aumento foi verificado nas retiradas feitas por beneficiários com 70 anos ou mais, que passaram de 6 mil para mais de 265 mil. Para esse público, foram enviadas pelo Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, respectivamente agentes administradores do Pasep e do PIS, quase 920 mil malas diretas informando sobre a existência de saldo disponível para saque nas contas individuais dos programas.<p><p>Nesse período, o Estado de São Paulo concentrou o maior número de saques (322.734), seguido por Minas Gerais (109.025), Rio de Janeiro (107.043), Rio Grande do Sul (84.544), Paraná (60.124) e Bahia (43.826).<p><p>Em 30 de junho de 2016, último fechamento de exercício do Fundo, pouco mais 4,4 milhões de cadastrados tinham direito ao saque por idade de um valor total de R$ 7,9 bilhões. O valor do saldo médio é de R$ 2,9 mil para os beneficiários do Pasep e R$ 1,5 mil para os do PIS.<p><p>A campanha de divulgação atende às recomendações feitas pelos órgãos de controle (Tribunal de Contas da União e Controladoria Geral da União), que indicaram ao Conselho Diretor do PIS-PASEP a necessidade de adoção de medidas para aperfeiçoar as formas de divulgação para informar a possibilidade de saque àqueles cotistas que não detêm conhecimento de seus direitos. A ações de divulgação foram programadas para ocorrer até setembro de 2016. <br /><br /><b>Fonte: </b>Estadao Conteudo