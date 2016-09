Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

O número de poços e plataformas em atividade no mundo avançou 66 em agosto na comparação com o mês anterior, para 1.547, segundo a Baker Hughes. A companhia que presta serviços no setor apontou ainda que, na comparação mensal, houve queda de 679 nesse número.

Apenas nos EUA, o número de poços e plataforma em atividade em agosto subiu 32 no mês, para 449, porém recuou 402 na comparação anual.

Fonte: Estadao Conteudo