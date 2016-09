Número de famílias endividadas e inadimplentes cresce em agosto, diz CNC

Após seis meses consecutivos de queda, o País voltou a registrar aumento no total de famílias endividadas em agosto. A inadimplência também se agravou no mês, segundo os dados da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) divulgados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).<p><p>O porcentual de famílias que relataram ter dívidas alcançou 58,0% em agosto, o que representa um aumento de 0,3 ponto porcentual em relação aos 57,7% observados em julho, interrompendo uma sequência de seis meses de redução. No entanto, o total de endividados ainda é 4,7 pontos porcentuais menor do que o observado em agosto de 2015, quando esse montante estava em 62,7%.<p><p>A fatia de famílias com dívidas ou contas em atraso também aumentou na passagem de julho para agosto, de 22,9% para 24,4%. O total de famílias inadimplentes no último mês superou ainda o patamar de agosto de 2015, quando esse indicador alcançou 22,4%.<p><p>Houve piora também no porcentual de famílias que declararam não ter condições de pagar suas contas ou dívidas em atraso e que, portanto, permaneceriam inadimplentes: passou de 8,7% em julho para 9,4% em agosto. Em agosto do ano passado, esse montante alcançava 8,4%.<p><p>A pesquisa considera como dívidas as parcelas a pagar em cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, empréstimo pessoal, prestação de carro ou seguro. <br /><br /><b>Fonte: </b>Estadao Conteudo