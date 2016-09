Multiplan investe R$ 500 milhões para ampliar participação em dois shoppings

A administradora de shoppings Multiplan fechou na quinta-feira, 1º, negócio de R$ 495,9 milhões para a compra de duas fatias adicionais em shopping centers que já fazem parte do seu portfólio. As vendas foram realizadas pelo Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (Fistel). Os recursos para a aquisição virão do caixa da Multiplan.

Pelo acordo, a Multiplan adquiriu do fundo uma fatia de 10,3% no Barra Shopping, no Rio de Janeiro, por R$ 311,2 milhões, passando a deter 61,3% do empreendimento. O restante está dividido entre os fundos de pensão Previ (19,1%) e Fapes (15,07%), além da incorporadora Carvalho Hosken (4,3%).

A outra compra se refere a uma participação de 8% no Morumbi Shopping, em São Paulo, por R$ 184,7 milhões, do qual a Multiplan passará a deter 73%. As fatias remanescentes estão nas mãos de Previ (13,3%), Funcef (9,0%) e Fapes (4,02%).

Em fato relevante, a Multiplan explica que as duas aquisições geraram um resultado operacional líquido, nos 12 meses encerrados em junho, de R$ 40,3 milhões, sendo R$ 24,8 milhões do Barra Shopping, e R$ 15,5 milhões do Morumbi.

A Multiplan é a administradora dos dois shoppings, que foram desenvolvidos pela própria companhia e vendidos parcialmente para levantar caixa anos atrás. “Estamos readquirindo ativos de alta performance, que vendemos no passado para nos financiar”, afirmou o diretor presidente e acionista controlador da Multiplan, José Isaac Peres, em entrevista ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real da Agência Estado.

Performance

O executivo explicou que as vendas dos lojistas nos dois shopping centers apresentaram um crescimento médio de 11% a 13% ao ano durante a última década, taxa que deve ser mantida. “Esperamos dobrar as vendas nos próximos dez anos”, ressaltou.

Na assinatura do contrato, a companhia pagou ao Fistel um sinal e fará o desembolso final após a conclusão das diligências, o que deve se resolver em aproximadamente um mês. Com isso, a Fistel encerrará uma parceria de mais de 30 anos com a Multiplan. O primeiro investimento do fundo na empresa foi no BHShopping, aberto em 1979.

Peres comentou que a companhia também deverá buscar, em breve, cerca de R$ 150 milhões no mercado para reforçar a estrutura de capital. O executivo também disse que a companhia estudou realizar um aumento de capital, mas optou por adiar essa iniciativa por alguns meses, até o momento em que os ativos conseguirem obter uma precificação melhor.

“Oportunamente, poderemos fazer alguma colocação de ações, mas nada expressivo, pois a companhia é uma grande geradora de caixa. Vamos esperar que o mercado apresente um desempenho melhor. A economia vai melhorar, e os ativos brasileiros terão uma valorização. Não temos pressa”, disse.

Recuperação

O diretor-presidente da Multiplan vem apontando desde julho, na apresentação do balanço da companhia, que enxerga um movimento de recuperação da economia nacional, com aumento na confiança dos consumidores e tendência de melhora no desempenho dos shoppings, que sofreram com oferta de descontos nos aluguéis e aumento da inadimplência dos lojistas.

Ele reafirmou que continua estudando oportunidades de aquisição de ativos “premium”, localizados em regiões nobres e com ocupação e vendas já consolidadas. O executivo negou, porém, ter feito proposta pelo Shopping Tucuruvi, da concorrente JHSF, conforme informado nesta semana pelo jornal Valor Econômico. “Nem sequer fomos consultados para fazer uma proposta.”

O executivo reiterou também o lançamento neste ano do Shopping Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. As obras ambientais e viárias já estão em andamento. Quando pronto, o empreendimento terá 42 mil metros quadrados de área bruta locável. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Fonte: Estadao Conteudo