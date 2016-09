Moody’s: crédito para empresa em recuperação judicial é positivo para BNDES

A agência de classificação de risco Moody’s afirmou nesta segunda-feira, 19, que a nova linha de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) que permite o financiamento para compra de ativos de empresas em recuperação judicial é positiva para o perfil de crédito do banco. O programa foi iniciado no dia 1º de setembro, com dotação orçamentária de R$ 5 bilhões, e tem vigência até 31 de agosto de 2017.<p><p>Segundo a Moody’s, a linha de crédito vai criar novas oportunidades de empréstimo para o banco de fomento, que ainda enfrenta uma demanda morna pela modalidade devido à recessão no Brasil. Na visão da agência, ainda que a linha represente 1% do portfólio total de empréstimos do BNDES, ela deve começar a descongelar o mercado para os ativos problemáticos que hoje estão nos balancetes das empresas em recuperação judicial.<p><p>"A linha é um sinal de que o BNDES pretende continuar a dar suporte ao investimento na economia ainda fraca no Brasil, não obstante mudanças para o papel do banco que possam resultar da recente mudança na administração", diz a nota da Moody’s. <br /><br /><b>Fonte: </b>Estadao Conteudo