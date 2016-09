MME cancela Leilão A-3 que ocorreria neste semestre

Tweet no Twitter

O Ministério de Minas e Energia (MME) cancelou o Leilão A-3, para compra de energia elétrica de novos empreendimentos, que estava previsto para ocorrer neste segundo semestre de 2016. A decisão do ministério está publicada em portaria no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, dia 8. O leilão cancelado tinha sido autorizado em julho passado e seria realizado para suprimento de energia com início em 1º de janeiro de 2019.

Fonte: Estadao Conteudo