Ministro do Trabalho fará pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV

O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, gravou um pronunciamento que vai ao ar na noite desta sexta-feira, 10, em cadeia nacional de Rádio e TV, para fazer uma defesa da reforma trabalhista, que entra em vigor no sábado, 11.

Em sua fala, Nogueira vai reforçar o discurso governista que a reforma tem como principal objetivo “gerar empregos” e que ela “não retira direito dos trabalhadores”.

Sem MP

O presidente Michel Temer viajou para São Paulo no início da tarde sem assinar a medida provisória que fará ajustes no texto, conforme acordado na época de sua aprovação com os senadores.

Segundo fontes, o texto está em avaliação na Casa Civil e deve ter alterações pontuais em relação ao que foi acertado com o líder do governo no Senado, Romero Jucá.

Até mesmo o formato que será enviado ainda está sendo definido, se por MP ou por Projeto de Lei. Segundo fontes, não há neste texto de ajuste a previsão de contribuição sindical, o que deve ampliar os protestos de sindicalistas.

Fonte: Estadao Conteudo