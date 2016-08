Ministro alemão diz que conversas de acordo comercial entre UE e EUA falharam

Conversas em prol da criação de um acordo de livre de comércio entre a União Europeia e os Estados Unidos falharam, afirmou o ministro da Economia na Alemanha Sigmar Gabriel. As negociações para o chamado Acordo de Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento, mais conhecido como TTIP, tiveram pouco progresso nos últimos anos.

Gabriel, que também é o vice-chanceler da Alemanha, afirmou neste domingo que, em sua opinião, “as negociações com os Estados Unidos falharam de fato, ainda que ninguém tenha admitido isso”.

O ministro alemão declarou que os dois lados não concordaram sequer com um único capítulo dos 27 em discussão ao longo de 14 rodadas de conversas. Ele comparou as negociações do TTIP com um acordo de livre comércio entre União Europeia e o Canadá, o qual, em sua avaliação, foi mais justo para ambos os lados. Fonte: Associated Press.

