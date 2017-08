Ministério do Trabalho divulgará nesta quarta-feira dados do Caged de julho

O Ministério do Trabalho divulgará nesta quarta-feira, às 15 horas, os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) referentes ao mês de julho. O ministro Ronaldo Nogueira dará entrevista, no mesmo horário, para comentar os números.

Em junho, o Caged registrou abertura de 9.821 vagas de emprego formal, representando o terceiro resultado positivo seguido do indicador. No acumulado do primeiro semestre deste ano, foram abertos 67.358 postos de trabalho com carteira assinada. No acumulado de 12 meses até junho, no entanto, o Caged ainda é negativo, com fechamento de 749.060 vagas formais no período.

Fonte: Estadao Conteudo