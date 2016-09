Ministério do Desenvolvimento estuda linha de crédito à exportação para 2017

O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior (MDIC), Marcos Pereira, disse nesta segunda-feira, 19, que sua Pasta está estudando com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) uma linha de crédito à exportação para ser lançada no ano que vem. "No que se refere ao crédito para exportação, nós já estamos estudando com o BNDES uma linha para ser lançada no próximo ano", disse o ministro depois de ter feito palestra dentro do seminário "Perspectivas para a Economia Brasileira nos Próximos anos", que a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) realiza nesta segunda-feira. <p><p>"Eu tenho conversado bastante também com o presidente do Banco do Brasil. É importante que se tenha noção de que o governo está efetivo há pouco mais de duas semanas. Mas nós estamos trabalhando com esse tema no que se refere ao crédito", disse Pereira.<p><p>Com relação aos juros, o ministro preferiu não tecer comentários. Disse que o seu colega da Fazenda, Henrique Meirelles, já falou enfaticamente sobre o assunto. "Nós temos confiança de que na medida em que os números alcançarem o que a gente quer, na medida que for aprovada a PEC do limite dos gastos, os juros tendem a cair, não tenha dúvida", afirmou o ministro do Desenvolvimento. <p><p>Para Marcos Pereira, é preciso ter um pouco de paciência porque o governo está trabalhando, fazendo o dever de casa para avançar. <br /><br /><b>Fonte: </b>Estadao Conteudo