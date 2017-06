Minas de cobre do Chile retornam à operação, após tempo ruim afetar produção

Tweet no Twitter

As minas do Chile retornam à normalidade, após paralisarem operações ontem por causa do mau tempo. A Codelco, maior produtora mundial de cobre, disse que suas minas Chuquicamata, Radomiro Tomic, Ministro Hales e Gabriela Mistral reiniciaram operações e funcionam normalmente nesta quinta-feira.

Com a volta das minas, isso deve aliviar parte da pressão sobre os preços do cobre. O metal recebeu um impulso recentemente diante das preocupações sobre a oferta. Fonte: Dow Jones Newswires.

