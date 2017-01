México tem superávit comercial em dezembro, mas acumula déficit em 2016

A balança comercial do México registrou um superávit de US$ 89 milhões em dezembro, amparada pela alta dos preços do petróleo e dos embarques de produtos industrializados. O avanço, no entanto, ficou longe de reverter o resultado do ano, que registrou déficit de US$ 13,13 bilhões.

Segundo o Instituto Nacional de Estatísticas, o déficit de 2016 é menor que o do ano anterior, de US$ 14,61 bilhões.

O resultado foi ajudado pela alta dos preços do petróleo, que subiram quase 50% desde dezembro de 2015, e também por maiores volumes exportados.

A exportação de manufaturados aumentou 4,6% em dezembro na comparação anual, para US$ 29,62 bilhões, mas registraram queda de 1,2% no ano.

O enfraquecimento do peso também se refletiu nos números de importação. A compra de produtos não combustíveis do exterior teve queda de 12,7% em dezembro e 6,6% para o ano inteiro. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo