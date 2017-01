Meirelles: interesse pelo Brasil em Davos sinaliza retorno de investimentos

Ao contrário da falta de apelo do Brasil notada nos debates durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o País foi “objeto de grande interesse” no evento. Em vídeo divulgado pelo Palácio do Planalto, Meireles disse que a viagem “deu muita confiança de que o País vai voltar a ter grande volume de investimentos”.

No vídeo de pouco mais de um minuto produzido pelo governo federal, o ministro da Fazenda cita que o aumento do investimento estrangeiro “vai viabilizar taxas de crescimento ainda maiores” para o Brasil “não só no decorrer deste ano, como nos anos seguintes”.

Meirelles citou que o aumento da confiança estrangeira com o País é resultado das ações do governo para ajustar a economia, como a criação do teto para gastos públicos e as propostas de reforma da Previdência e das leis trabalhistas. “Tudo isso tem gerado muito mais confiança. O trabalho é muito mais abrangente que as pessoas entendem no primeiro momento e vai ter um impacto muito grande no futuro”, disse o ministro.

Fonte: Estadao Conteudo