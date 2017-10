Meirelles: governo está tomando providências para que Caixa cumpra Basileia

O governo está “tomando providências” para que a Caixa se encaixe em regras internacionais de proteção a crises no sistema bancário (acordo de Basileia), disse nesta sexta-feira, 27, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Ele evitou falar de medidas específicas, mas disse que o banco é muito importante para o País. “É relevante, portanto, que a Caixa possa continuar trabalhando e crescendo, e nós estamos tomando todas as providências para isso”, afirmou.

Como antecipou o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, a Caixa precisa reforçar seu capital e, sem poder contar com um aporte de recursos do Tesouro Nacional, está negociando alternativas para evitar que sua capacidade de emprestar dinheiro fique comprometida. Entre as opções estão o repasse de parte de sua carteira para o BNDES e a transformação de R$ 10 bilhões em dívida com o FGTS em instrumento perpétuo, o que tornaria esse dinheiro um capital de maior qualidade para o banco.

“A exigência (de capital) vai crescendo e vai crescer de novo em 2019. A Caixa tem que se preparar para isso, e estamos tomando providências para que ela de fato esteja preparada não só para cumprir seu programa atual mas também para cumprir exigências para 2019. A Caixa é um banco muito importante para o País, muito importante para crédito imobiliário, para o Minha Casa Minha Vida”, disse Meirelles, após almoço com o governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, na residência oficial em Vila Velha, município da Grande Vitória.

O governo também estuda transformar a Caixa em Sociedade Anômica, que tem o capital dividido em ações. A informação foi antecipada pelo Broadcast e confirmada na quinta-feira, 26, pela secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, que também é presidente do conselho de administração do banco. Segundo ela, essa medida será melhor para a governança da instituição.

Fonte: Estadao Conteudo