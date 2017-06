Meirelles estreia conta no Twitter e diz que usará espaço para debate

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, estreou nesta quarta-feira, 7, um perfil no Twitter. Em sua primeira aparição na rede social – com o endereço @meirelles -, o ministro afirma que usará o espaço “para debater os rumos do Brasil”.

“Estou em Paris, representando o Brasil na reunião ministerial da #OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico)”, acrescentou o Meirelles, na sequência.

Cinco minutos após sua primeira postagem, Meirelles tinha 150 seguidores na rede social.

Fonte: Estadao Conteudo