Meirelles diz que ‘é importante que tarifa reflita custos da energia’

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse, ao ser perguntado sobre como via o aumento da tarifa de energia elétrica impactando a inflação, que o importante é que a tarifa reflita os custos da energia. “O preço da energia é um item que compõe o consumo e não há dúvida de que é importante. Mas é um preço que precisa refletir a realidade. O que não podemos é criar distorções insustentáveis na economia. O custo da energia tem que refletir o custo da energia”, disse o ministro, acrescentando que o que precisa é o governo trabalhar para baixar os custos das empresas elétricas.

Por isso, afirmou Meirelles, há uma agenda de reformas de produtividade, chamada de agenda de reformas microeconômicas. O ministro disse também que está sendo estudada uma ajuda às empresas do setor elétrico para cobrirem o rombo que têm, de R$ 6 bilhões. “Mas desde que não desequilibre o Orçamento federal”, disse.

Cadastro Positivo

Meirelles reafirmou o que tinha falado mais cedo, por meio da sua conta no Twitter, que os bancos não terão acesso a todos os dados dos consumidores com a aprovação do Cadastro Positivo. Para ele, esse receio está entre os vários entraves à aprovação do Cadastro Positivo.

“Sim, esse é um ponto de entrave ao Cadastro Positivo”, disse o ministro ao ser perguntado pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, se essa dúvida estaria entre as dificuldades para a aprovação do cadastro.

“É uma questão de falta de informação. Muita gente acha que com o Cadastro Positivo os bancos terão acesso a todos os dados a respeito da pessoa. É apenas a informação se a pessoa tem pago seus débitos em dia ou não. Basicamente é isso”, disse.

Fonte: Estadao Conteudo