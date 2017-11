Meirelles cancela audiência na Câmara e foca retomada da reforma da Previdência

A audiência pública conjunta na Câmara dos Deputados que contaria com a participação do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, na manhã desta quarta-feira, 8, foi adiada para o dia 22. A informação é da assessoria de imprensa da Fazenda.

A sessão seria promovida pelas comissões de Finanças e Tributação, de Fiscalização Financeira e Controle, de Trabalho, de Administração e Serviço Público e de Indústria Comércio e Serviços a partir das 10 horas. Nesse horário, no entanto, Meirelles estará no Palácio do Planalto em reunião com o presidente Michel Temer para tratar da negociação em torno da Reforma da Previdência.

A reunião pela reforma está marcada para começar às 9h30 e contará também com a presença do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ); o secretário da Previdência, Marcelo Caetano; o relator da matéria, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA); e o deputado Carlos Marun (PMDB-MS), presidente da comissão especial da PEC da Previdência.

A agenda de Meirelles de hoje ainda prevê, na parte da tarde, reunião do Conselho de Ministros da Camex, outra conversa com o presidente Temer e reunião do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI).

Fonte: Estadao Conteudo