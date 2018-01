Meirelles : 2ª etapa de devolução do BNDES será discutida ‘no momento adequado’

A discussão sobre a devolução de recursos que o BNDES deve fazer no ano que vem ao Tesouro Nacional será feita “no momento adequado”, disse nesta sexta-feira, 27, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Na quinta-feira, 26, a equipe econômica e o banco emitiram nota conjunta formalizando o retorno de R$ 50 bilhões aos cofres do Tesouro este ano, mas sem dizer quanto será repassado pelo banco de fomento no ano que vem. O pedido do governo era por mais uma parcela de R$ 130 bilhões.

“O conselho de administração do banco já tomou decisão de completar devolução daquilo que já tinha sido anunciado, R$ 50 bilhões em 2017. Essa decisão já está tomada”, disse Meirelles após almoço com o governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, na residência oficial em Vila Velha, município da Grande Vitória.

“A segunda etapa, que é discussão do ano que vem, vamos tê-la no momento adequado. Importante é que recursos vieram do Tesouro Nacional, tem que ver se esses recursos serão de fato necessários às atividades do BNDES. Se não, importante que eles retornem aos cofres do Tesouro”, afirmou o ministro.

Fonte: Estadao Conteudo