Mazda anuncia recall de 2,3 milhões de veículos em todo o mundo

A montadora japonesa Mazda irá fazer o recall de 2,3 milhões de veículos CX-3 e CX-5 e Mazda 3 por causa de problemas no motor e na porta do bagageiro desses modelos, afirmou hoje o ministério do Transporte do Japão.

A maior parte dos veículos afetados foram construídos entre 2007 e 2015, e sofrem com problemas de pintura no braço hidráulico da porta do bagageiro, que pode enferrujar e enguiçar. Outros 117 mil veículos têm problemas relacionados ao chip que controla o motor diesel de modelos vendidos apenas no Japão entre 2014 e 2016, e que podem deixar de funcionar. Segundo a montadora, nenhum acidente relacionado a esse defeito foi verificado.

Outros 38,3 mil minivans do modelo Lafesta, que é fabricada em conjunto com a Nissan.

Segundo uma porta-voz da Mazda, o recall não deve afetar o resultado financeiro da companhia.

A fabricante registrou um prejuízo líquido de US$ 365,6 milhões no trimestre encerrado em 31 de março, que foi prejudicado pelo custo do recall de veículos que utilizavam airbags fabricados pela Takata. Em dezembro, a Mazda fez o recall de 1,3 milhões de veículos nos EUA por causa de um problema que poderia causar o sobreaquecimento do sistema de ignição do motor. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo