Marketing: Gisele Bündchen recria cenas de ficcção científica

Depois de “atuar” em clássicos do cinema como ET, De Volta para o Futuro e 007, Gisele Bündchen vai recriar cenas de filmes de ficção científica na nova campanha da Sky, que vai ao ar na quinta-feira, 2. A modelo aparece na pele do Robocop e do astronauta Mark Watney, de Perdido em Marte, entre outros personagens.

“Usamos os filmes para fazer referência à programação de qualidade. A última (campanha) era com clássicos. Agora, o mote é ficção científica para trazer a ideia de inovação”, afirma o diretor de marketing da empresa, Alex Rocco.

Entre as iniciativas de inovação da Sky está um aplicativo que permite agendar gravações de programas de TV pelo celular, mesmo estando longe do equipamento de transmissão e da TV.

Também faz parte da nova campanha da Sky um vídeo em que o comediante Fábio Porchat interpreta um sambista. A companhia terá diferentes propagandas durante o ano com o humorista, remetendo a datas comemorativas.

As gravações dos comerciais levaram 16 dias e incluíram uma viagem ao deserto do Atacama, no Chile, para captar as externas da cena que remete a Perdido em Marte. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Fonte: Estadao Conteudo