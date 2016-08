Marcelo de Siqueira Freitas é nomeado diretor do BNDES

Tweet no Twitter

O governo interino de Michel Temer nomeou Marcelo de Siqueira Freitas para o cargo de diretor do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A nomeação está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 31.

Também nesta quarta, Michel Temer modificou a composição da diretoria do banco público de fomento. Por meio de decreto, a Vice-Presidência do BNDES deixa de existir, dando lugar a mais uma diretoria. Assim, o colegiado do banco passará a ser formado pelo presidente e oito diretores, e não mais pelo presidente, vice-presidente e sete diretores.

O Diário Oficial ainda traz a exoneração de Mario Dirani do cargo de diretor de Infraestrutura Ferroviária do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), vinculado ao Ministério dos Transportes. Para o lugar de Dirani, foi nomeado Charles Magno Nogueira Benz.

Fonte: Estadao Conteudo