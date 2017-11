Manifestantes protestam contra reformas e governo Temer no centro do Rio

Manifestantes realizam protesto contra as reformas trabalhista e da Previdência Social e o governo do presidente Michel Temer (PMDB), no centro do Rio, nesta noite de sexta-feira, 10. Organizado por entidades sindicais e da sociedade civil, o ato começou às 16h, ao redor da igreja da Candelária. Às 18h40 o grupo começou a ocupar a Avenida Rio Branco, por onde seguiria até a Cinelândia. Acompanhado por policiais militares, o ato seguia pacífico até as 18h50. Lideranças sindicais discursavam criticando Temer e as ditas reformas, que acusam de eliminar direitos dos trabalhadores. Políticos como o deputado federal Chico Alencar (PSOL) participam do ato.

Fonte: Estadao Conteudo