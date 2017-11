O Magazine Luiza deve inaugurar 30 lojas ao longo do quarto trimestre, totalizando 60 novas unidades este ano, segundo o presidente da companhia, Frederico Trajano. O aumento das vendas em pontos físicos foi de 19% no 3.º trimestre de 2017, excluindo-se as novas lojas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Fonte: Estadao Conteudo