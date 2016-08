Lucro industrial na China sobe 11% na comparação anual de julho

O lucro das maiores empresas do setor industrial da China aumentou 11% em julho ante igual mês do ano passado, depois de avançar em ritmo bem mais fraco em junho, de 5,1%, segundo dados publicados pelo Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) do país, informou a agência de notícias estatal chinesa Xinhua.

Os ganhos de companhias da indústria chinesa com receita anual superior a 20 milhões de yuans (em torno de US$ 3 milhões) totalizaram 523 bilhões de yuans em julho.

No período de janeiro a julho, o lucro industrial chinês subiu 6,9% na comparação anual, a 3,52 trilhões de yuans. No primeiro semestre, os ganhos do segmento industrial haviam mostrando expansão anual de 6,2%. Com informações da Dow Jones Newswires.

