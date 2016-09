Londres registra manifestações contra a saída do Reino Unido da União Europeia

Milhares de manifestantes se reuniram em Londres e outras cidades britânicas neste sábado em oposição ao plano do país de sair da União Europeia. Na “marcha para a Europa”, os manifestantes exigem uma “pausa” no processo do Brexit e uma continuação de laços culturais e econômicos estreitos com a Europa.

Os opositores querem que mais consultas públicas sejam realizadas antes que o governo inicie o que se espera que sejam prolongadas negociações sobre os termos da saída prevista da Grã-Bretanha do bloco econômico e político de 28 nações.

Manifestações foram realizadas em Londres, Edimburgo, Birmingham e outras cidades, e foram apoiadas por algumas figuras políticas e do entretenimento. Em Londres, ativistas marcharam pelo centro cidade até o Parlamento, onde um debate está programado para ser realizado na segunda-feira sobre a possibilidade de realização de um segundo referendo sobre a adesão à UE. O governo, no entanto, já descartou uma segunda votação.

Em uma reunião de gabinete esta semana, as autoridades britânicas salientaram a importância de controlar o fluxo de migrantes europeus como uma parte vital das negociações do Brexit com líderes europeus.

A Grã-Bretanha votou para sair da UE em um referendo nacional em junho, mas o processo formal não está previsto para começar até o próximo ano. Fonte: Associated Press

Fonte: Estadao Conteudo