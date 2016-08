Leilão de transmissão foi adiado para se ter mais competitividade, diz secretário

Tweet no Twitter

O Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do MME, Eduardo Azevedo, comentou a aprovação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para uma nova data para o leilão de transmissão, que acontecerá no dia 28 de outubro. Segundo o secretário, a mudança aconteceu devido à demanda do mercado.

“Foi adiado porque precisava de mais competitividade e estar mais aderente às necessidades do planejamento. Se colocamos uma grande quantidade de lotes e tem poucos empreendedores no mercado, o mercado vai escolher e não o governo. Estamos fazendo esse rol de projetos que vai a leilão e estamos criando uma maneira de torná-los mais competitivos”, afirmou.

Segundo Azevedo, a manutenção do leilão é algo positivo, uma vez que o País passa por um momento de crise. “Onde teoricamente sobra energia, estamos mantendo o leilão, isso é positivo”, disse.

Fonte: Estadao Conteudo