Lançamento de imóveis cresce 92,5% em julho e soma 2,3 mil unidades, diz Abrainc

O mercado imobiliário nacional teve uma alta expressiva nos lançamentos em julho, embora o setor ainda continue pressionado pela queda nas vendas e por uma quantidade elevada de distratos, de acordo com pesquisa realizada pela Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). A pesquisa considera dados fornecidos por 19 incorporadoras de grande porte, com presença em diversas regiões, e associadas à Abrainc.

Os lançamentos de imóveis em julho de 2016 atingiram 2,3 mil unidades, alta de 92,5% em relação ao mesmo mês do ano passado. A oscilação acentuada ocorreu devido à comparação com uma base muito fraca, já que julho de 2015 teve apenas 1,2 mil unidades lançadas, patamar mais baixo no biênio. Já as vendas em julho totalizaram 8,0 mil unidades, recuo de 7,1% na comparação com o mesmo mês do ano passado.

No acumulado dos sete primeiros meses do ano, os lançamentos totalizaram 33,9 mil unidades, crescimento de 13,8% em relação aos mesmos meses do ano passado. As vendas chegaram a 57,8 mil unidades, queda de 13,0% na comparação entre os mesmos períodos.

O estoque de imóveis disponíveis para comercialização no fim de julho totalizou 116,4 mil unidades, o que representa uma leve diminuição de 0,8% em relação a junho e alta de 6,7% em relação a julho do ano passado.

A velocidade de vendas – que considera o número de unidades comercializadas ante o estoque total – foi de 6,7% em julho, queda de 1,6 ponto porcentual em relação a junho. Com essa liquidez, seriam necessários 15 meses para realizar a venda integral desse estoque.

De acordo com a pesquisa da Abrainc/Fipe, 4,3 mil unidades tiveram as vendas canceladas em julho, queda de 15% frente ao mesmo mês do ano passado. Já as entregas de empreendimentos totalizaram 8,3 mil unidades, recuo de 14,3% na mesma base de comparação.

Fonte: Estadao Conteudo