Kuroda e Abe têm reunião, mas não discutem política monetária japonesa

O presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Haruhiko Kuroda, disse que teve uma reunião nesta sexta-feira com o primeiro-ministro do país, Shinzo Abe, durante a qual discutiram sobre as condições econômicas e financeiras no âmbito doméstico e na Ásia.

Segundo Kuroda, porém, eles não abordaram a política monetária ou uma proposta para que o BoJ compre bônus estrangeiros numa tentativa de enfraquecer o iene.

“Não houve discussão sobre isso”, disse Kuroda a repórteres, ao ser perguntado sobre compras de bônus estrangeiros. O chefe do BC japonês falou no prédio onde fica o escritório de Abe, após se reunir por uma hora com o primeiro-ministro.

Kuroda e Abe tiveram uma reunião semelhante em fevereiro.

Nos próximos dias 20 e 21, o BoJ vai se reunir para anunciar o resultado do que classificou de “ampla reavaliação” da política monetária que vem implementando há três anos e meio. Fonte: Dow Jones Newswires.

