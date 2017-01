Kuroda, do BoJ, demonstra confiança nos EUA antes de coletiva de Trump

Tweet no Twitter

O presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Haruhiko Kuroda, demonstrou confiança na economia dos EUA, ao afirmar que seu crescimento está “acelerando de forma constante”, após se reunir nesta quarta-feira com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe.

Kuroda, no entanto, não quis comentar sobre uma coletiva de imprensa com o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, prevista para a tarde de hoje. O chefe do banco central japonês afirmou que não teve “conversas detalhadas” sobre Trump durante a reunião, que durou cerca de meia hora.

Kuroda descreveu a reunião como um evento de rotina, durante o qual ele basicamente apresentou uma avaliação sobre o estado da economia global ao primeiro-ministro. Abe não fez perguntas sobre política monetária, acrescentou Kuroda.

Kuroda e Abe tiveram uma reunião semelhante em setembro do ano passado. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo