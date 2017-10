JBS confirma que retomará operações nas unidades de MS na terça-feira

A JBS, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, confirmou que a compra e o abate em suas sete unidades de carne bovina no Estado de Mato Grosso do Sul voltaram ao normal, após entendimento em reunião ocorrida na tarde de sexta-feira (20) com representantes de governo estadual, Ministério Público, colaboradores e produtores rurais. De acordo com nota divulgada neste sábado (21) pela assessoria de imprensa da companhia, as unidades retomam suas operações a partir da terça-feira (24), conforme já noticiado pela Agência Estado.

Em nota, a JBS afirmou que considera a discussão positiva e que o acordo fechado com o Executivo e o Legislativo será capaz de manter as condições necessárias à preservação das suas operações no Estado, que tem 15 mil colaboradores diretos e 60 mil indiretos. Além disso, o acordo vai garantir as relações de negócio que a empresa mantém no Mato Grosso do Sul, acrescenta a nota.

A paralisação das atividades da JBS no Estado ocorreu nesta semana, em decorrência do bloqueio de recursos, que somam R$ 730 milhões, dos quais R$ 620 milhões da JBS, e o restante da holding J&F. O bloqueio foi feito pela Justiça do Estado. Uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) foi aberta em julho para apurar irregularidades, após as delações dos irmãos Batista.

De acordo com os participantes da reunião de sexta-feira (20), o acordo definiu que a empresa pode obter a liberação dos R$ 620 milhões que estavam bloqueados em troca de novas garantias.

Fonte: Estadao Conteudo