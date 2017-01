Japão monitora de perto as políticas comerciais dos EUA, diz chefe de gabinete

O Japão disse hoje que está acompanhando os possíveis efeitos das políticas comerciais do recém-empossado presidente dos EUA, Donald Trump, em meio a preocupações de que a Casa Branca assumirá um forte viés protecionista.

“Estamos monitorando de perto o impacto das políticas do governo Trump na economia japonesa”, afirmou o secretário-chefe do gabinete japonês, Yoshihide Suga.

O comentário de Suga, que é também o principal porta-voz do primeiro-ministro Shinzo Abe, veio após o discurso de posse de Trump, na última sexta-feira. Na ocasião, Trump disse que vai agir contra países que prejudicam trabalhadores americanos e orientou o Secretário do Comércio a “identificar todas as violações comerciais e usar as ferramentas à disposição do governo federal para acabar com esses abusos”.

Suga também ressaltou que o Japão tem contribuído para o crescimento dos EUA, ao citar que os investimentos acumulados feitos por empresas japonesas naquele país somam US$ 411 bilhões e criaram cerca de 900 mil empregos americanos.

“Comércio e investimentos vibrantes são a fonte da vitalidade das relações econômicas bilaterais”, disse Suga. “Gostaríamos de desenvolver e aprofundar ainda mais os laços econômicos com os EUA sob o (governo do) presidente Trump.”

Abe planeja visitar os EUA para uma reunião de cúpula com Trump, mas Suga disse que ainda não há uma data marcada para o encontro. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo